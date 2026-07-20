Klimaneutral heizen: Mülheim hat einen Plan

Das zentrale Element des Plans ist ein massiver Ausbau des Fernwärmenetzes – die Leitungslänge soll sich in den nächsten 20 Jahren vervierfachen. Der Energieversorger medl treibt diesen Ausbau voran. Wer hingegen keine Möglichkeit hat, ans Fernwärmenetz anzuschließen, kann auf andere erneuerbare Technologien setzen – zum Beispiel Wärmepumpen. Der Wärmeplan gibt laut Stadt lediglich Orientierung, macht aber keine Vorschriften. Erarbeitet wurde der Plan gemeinsam von Stadtverwaltung, medl und dem Stromnetzbetreiber Westnetz – unter Beteiligung von Industrie und Wohnungswirtschaft. Der Plan ist dabei kein starres Dokument: Mindestens alle fünf Jahre soll er überprüft und an neue Entwicklungen angepasst werden.