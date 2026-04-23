Klimafestival an der Freilichtbühne

Das Bündnis aus Umweltvereinen, Initiativen und engagierten Bürgern stellt sich an seinem Pavillon vor. Diskutiert wird unter anderem über den Klimaschutz in Mülheim und die Auswirkungen des sogenannten "Bauturbos" auf die Stadt. Wer selbst etwas fürs Klima tun will, bekommt konkrete Tipps. Außerdem gibt es ein Mülheim-Quiz mit Gewinnmöglichkeiten. Der Eintritt ist kostenlos, heißt es vom Mülheimer KlimaBündnis.