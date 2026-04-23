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Klimafestival an der Freilichtbühne
© Martin Möller /Funke Foto Services
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Klimafestival an der Freilichtbühne

Am Sonntag (26.4.) findet von 11 bis 17 Uhr das Klima Regler Festival an der Freilichtbühne statt. Das Mülheimer KlimaBündnis lädt zum Mitmachen, Diskutieren und Informieren ein.

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.04.2026 05:09

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Das Bündnis aus Umweltvereinen, Initiativen und engagierten Bürgern stellt sich an seinem Pavillon vor. Diskutiert wird unter anderem über den Klimaschutz in Mülheim und die Auswirkungen des sogenannten "Bauturbos" auf die Stadt. Wer selbst etwas fürs Klima tun will, bekommt konkrete Tipps. Außerdem gibt es ein Mülheim-Quiz mit Gewinnmöglichkeiten. Der Eintritt ist kostenlos, heißt es vom Mülheimer KlimaBündnis.

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