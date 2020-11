Kleve, Kalkar: Pressemitteilung der Polizei Kleve: Versammlungen am Wochenende in Kalkar verliefen friedlich

Essen (ots) - 47546 Kalkar: Der Einsatz der Polizei im Rahmen des Bundesparteitages der AfD in Kalkar und der damit im Zusammenhang abgehaltenen Versammlungen ist beendet. Die von der Polizei begleiteten Versammlungen am Freitag mit rund 140 Personen und gestern (28. November 2020) mit rund 450 Teilnehmern in der Spitze sind friedlich und störungsfrei verlaufen. Die Teilnehmer haben sich im Wesentlichen an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen gehalten. Die Sperr- und Umleitungsmaßnahmen rund um den Veranstaltungsort hatten nur geringe Verkehrsstörungen zur Folge. Insgesamt zieht die Polizei Kleve für das gesamte Wochenende ein positives Fazit. / TW