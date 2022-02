Klage um tödliches Medikament: Gericht deutet Ablehnung an

Sterbehilfe

Münster (dpa) - Im Streit um ein todbringendes Medikament für schwerkranke Patienten mit Sterbewunsch deutet das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen eine Ablehnung an.

Das Gericht sagte in der mündlichen Verhandlung, dass sich die Richter im Grundsatz wohl der Sicht des Verwaltungsgerichts Köln anschließen werden. Bereits in der Vorinstanz wurden die Klagen von Schwerkranken aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Baden-Württemberg abgewiesen. Sie fordern vom Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mit Sitz in Bonn die Erlaubnis zum Kauf des Betäubungsmittels Natrium-Pentobarbital, um sich selbst zu töten.

Der älteste Kläger ist 77 Jahre alt, stammt aus dem Landkreis Lüneburg und leidet neben Krebs auch an einer Herzerkrankung. Ein Kläger aus der Pfalz ist 51 Jahre alt und leidet seit über 20 Jahren an Multipler Sklerose. Der Mann ist ab unterhalb der Schulter gelähmt und muss rund um die Uhr betreut werden. Eine Klägerin kommt aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Die 68-Jährige hat Krebs und weitere multiple Erkrankungen.

2020 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass jeder Mensch ein Grundrecht auf den selbstbestimmten Tod hat. Die Kläger verlangen von der Behörde, ihnen den Kauf des Arzneimittels zu erlauben. Nach ihrer Aussage finden sie keinen Arzt, der ihnen ein Medikament ausstellt für den Gang in die Apotheke. Das Mittel wird in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz im Rahmen der dort erlaubten Sterbehilfe eingesetzt.

Das Gericht will nach der mündlichen Verhandlung noch heute ein Urteil verkünden.

