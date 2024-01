Kirchenkreis ruft zur Demo auf

Anlass für die Demo sind die jüngsten Enthüllungen durch das Recherchebündnis Correctiv. Demnach haben hochranginge AfD-Vertreter und bekannte Rechtsextreme bei einem Geheimtreffen den Plan geschmiedet, Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland zu vertreiben. In vielen Städten in Deutschland sind in den vergangenen Tagen Zehntausende gegen AfD auf die Straße gegangen, allein an einer Demo in Köln hatten 30.000 Menschen teilgenommen.