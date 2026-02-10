Anzeige
Kirche lädt zur ersten Pop-up-Hochzeit ein
Am 27. Juni können sich Paare spontan an fünf Orten in der Mülheimer Altstadt segnen lassen. Die Online-Anmeldung für die erste Pop-up-Hochzeit startet am Valentinstag (14.2.).

Veröffentlicht: Dienstag, 10.02.2026 13:00

Der Evangelische Kirchenkreis organisiert die Aktion rund um die Petrikirche. Paare können zwischen fünf Orten wählen: der Petrikirche selbst, dem Café "Das Kaff", direkt am Ruhrufer, der Krankenhaus-Kapelle oder auf dem Altenhof-Turm. Alle sind willkommen - egal ob frisch verliebt oder schon lange zusammen, verheiratet oder nicht. Die Hälfte der Termine bleibt für Spontane frei, die einfach am Tag vorbeikommen. Für Getränke und Snacks ist gesorgt, Freunde und Familie dürfen mitkommen. Die Segnung ist kostenlos.

