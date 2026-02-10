Kirche lädt zur ersten Pop-up-Hochzeit ein

Der Evangelische Kirchenkreis organisiert die Aktion rund um die Petrikirche. Paare können zwischen fünf Orten wählen: der Petrikirche selbst, dem Café "Das Kaff", direkt am Ruhrufer, der Krankenhaus-Kapelle oder auf dem Altenhof-Turm. Alle sind willkommen - egal ob frisch verliebt oder schon lange zusammen, verheiratet oder nicht. Die Hälfte der Termine bleibt für Spontane frei, die einfach am Tag vorbeikommen. Für Getränke und Snacks ist gesorgt, Freunde und Familie dürfen mitkommen. Die Segnung ist kostenlos.