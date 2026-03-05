King of Mix – präsentiert von MJ – Das Michael Jackson Musical

Wie gut kennt ihr die Songs von Michael Jackson? Hört vom 9. März bis zum 20. März unsere Vormittagssendung. In der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr spielen wir einen Mix aus zwei Michael Jackson Songs und ihr müsst raten, um welche Songs es sich handelt.

Wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr zwei Tickets für MJ – Das Michael Jackson Musical in Hamburg inklusive Übernachtung und Frühstück im GINN Hotel Hamburg Elbspeicher.

Weitere Infos hört ihr bei uns im Programm.