King of Mix – präsentiert von MJ – Das Michael Jackson Musical

Wie gut kennt ihr die Songs von Michael Jackson? Hört vom 9. März bis zum 20. März unsere Vormittagssendung. In der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr spielen wir einen Mix aus zwei Michael Jackson Songs und ihr müsst raten, um welche Songs es sich handelt.
Wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr zwei Tickets für MJ – Das Michael Jackson Musical in Hamburg inklusive Übernachtung und Frühstück im GINN Hotel Hamburg Elbspeicher.
Weitere Infos hört ihr bei uns im Programm.
Schaltet ein und mit etwas Glück seid ihr dabei!
Informationen zum Gewinn: Verlost werden 10 x 2 Tickets für das Musical inkl. einer Hotelübernachtung mit Frühstück im GINN Hotel Hamburg Elbspeicher. Die Anreise muss selbst organisiert werden. Im Falle eines Gewinnes übernimmt der Veranstalter Stage Entertainment die Gewinnabwicklung mit euch. Der Gewinn muss innerhalb von 6 Monaten eingelöst werden. Es gilt mindestens eine Woche Vorlaufzeit bei Tickets, Hotel je nach Verfügbarkeit bei Anfrage.