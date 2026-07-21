Kindertrödel "Piratini-Markt" kommt nach Mülheim

Die Lage des RRZ gilt als ideal, zusätzlich wird das RRZ gerade für 180 Millionen Euro umgebaut. Auf dem Piratini-Markt können Familien günstig Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher und Fahrräder kaufen und verkaufen. Der Flohmarkt soll am 6. September erstmals im RRZ stattfinden und das größer denn je. 450 Verkaufsständen auf zwei Etagen sind geplant und nach Beendigung der Umbaumaßnahmen in 2027 soll der Markt dann nochmal größer werden.