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Kindertrödel "Piratini-Markt" kommt nach Mülheim
© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services
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Kindertrödel "Piratini-Markt" kommt nach Mülheim

Der große Flohmarkt mit rund 450 Ständen war vorher am Oberhausener Centro und zieht jetzt um ins RRZ.

Veröffentlicht: Dienstag, 21.07.2026 02:42

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Die Lage des RRZ gilt als ideal, zusätzlich wird das RRZ gerade für 180 Millionen Euro umgebaut. Auf dem Piratini-Markt können Familien günstig Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher und Fahrräder kaufen und verkaufen. Der Flohmarkt soll am 6. September erstmals im RRZ stattfinden und das größer denn je. 450 Verkaufsständen auf zwei Etagen sind geplant und nach Beendigung der Umbaumaßnahmen in 2027 soll der Markt dann nochmal größer werden.

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