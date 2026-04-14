© Siedlerverein Mausegatt/Kreftenscheer
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Kindertrödel ist ausgebucht
Der nächste Kindertrödel in der Siedlung Mausegatt/Kreftenscheer wird das maximale Angebot bieten. Mit mehr als 50 angemeldeten Ständen ist der Trödelmarkt ausgebucht. Das hat uns eine Sprecherin der Siedlergemeinschaft gesagt. Der Kindertrödel läuft am 9. Mai von 11 bis 14 Uhr.
Veröffentlicht: Dienstag, 14.04.2026 05:56
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Besucher können sich demnach auf Spielzeug und Kinderkleidung für alle Altersgruppen freuen. Da nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, empfiehlt die Siedlergemeinschaft ohne Auto anzureisen. Der Eintritt ist frei. Der Trödel ist wetterabhängig, heißt es. Bei starkem Regen muss die Veranstaltung ausfallen.
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