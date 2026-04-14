Kindertrödel ist ausgebucht

Besucher können sich demnach auf Spielzeug und Kinderkleidung für alle Altersgruppen freuen. Da nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, empfiehlt die Siedlergemeinschaft ohne Auto anzureisen. Der Eintritt ist frei. Der Trödel ist wetterabhängig, heißt es. Bei starkem Regen muss die Veranstaltung ausfallen.