Kinder springen kurz vor Zug aus den Gleisen

Gegen 18:30 Uhr erkannte der Lokführer der S3 die Kinder auf den Gleisen und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Eine Kollision konnte gerade noch verhindert werden. Die Polizei traf am Haltepunkt ein 14-jähriges Mädchen und einen 9-jährigen Jungen an. Ein drittes Kind war geflüchtet. Der Vater holte alle drei ab. Die Bundespolizei warnt eindringlich: Moderne Züge sind oft erst zu hören, wenn es zu spät ist. Außerdem können stromführende Teile und andere Gleisanlagen lebensgefährlich sein, heißt es von der Bundespolizei.