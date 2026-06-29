Kind ertrunken: Tödliche Badeunfälle im Ruhrgebiet

Das Kind spielte am Samstag (27.6.) beim Picknick mit seiner Familie am Herner Meer — und wurde plötzlich vermisst. Einsatzkräfte mit Hubschrauber bargen den Jungen aus dem Wasser, doch jede Hilfe kam zu spät.





Ebenfalls am Samstag sprang ein junger Mann am Baldeneysee in Essen zur Abkühlung ins Wasser und tauchte nicht mehr auf. Taucher fanden ihn nach 45 Minuten am Grund des Sees — er wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht.





Allein am Baldeneysee mussten die Wasserrettungskräfte in der letzten Woche viermal ausrücken. Die DLRG appelliert dringend: Nur ausgewiesene und bewachte Badestellen nutzen — Kanäle, Flüsse und unbewachte Ufer können tödlich sein.