«Kicker»: Matarazzo soll bei Hoffenheim übernehmen

Sinsheim (dpa) - Der 45-Jährige soll bei den Kraichgauern als Chefcoach und Nachfolger von André Breitenreiter übernehmen, wie der «Kicker» berichtet. Die Entscheidung scheint demnach bereits gefallen, eine Verkündung der Verpflichtung Matarazzos stehe bevor.

Erst am Vortag hatten die Hoffenheimer die Trennung von Breitenreiter verkündet, der beim 2:5 beim VfL Bochum im zehnten Pflichtspiel in Serie sieglos blieb und in der Folge nach etwas mehr als einem halben Jahr Amtszeit wieder gehen musste. Matarazzo hat auch eine Vergangenheit als Co-Trainer und Jugendcoach bei der TSG. Zuletzt arbeitete er in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, wo er im Oktober 2022 gehen musste.