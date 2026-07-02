KI-Hotline: MEG zieht positive Bilanz

„Sophie“ beantwortet vor allem einfache Fragen, zum Beispiel zu Öffnungszeiten oder zur Leerung von Mülltonnen, heißt es von der MEG. Bei komplizierteren Anliegen werden Anrufer an das Service-Team weitergeleitet. Für die Kunden bedeutet das: Sie können auch abends, am Wochenende oder an Feiertagen Antworten bekommen. Laut MEG gibt es aber auch Kritik, weil die KI nicht immer alles richtig versteht. Wer nicht mit der digitalen Assistentin sprechen möchte, kann weiter mit einem Mitarbeiter verbunden werden. Die MEG sieht den Einsatz deshalb als Entlastung für ihr vierköpfiges Team und will an dem System festhalten.