Kevin allein in Mülheim

In dieser Woche lernt ihr Kevin kennen und ihr bekommt Geschenke. Wir verstecken Kevin täglich an unterschiedlichen Orten in Mülheim. Wo er sich aufhält, erfahrt ihr bei uns im Programm. Kevin gibt regelmäßig Tipps zu seinem Versteck.

Macht euch auf den Weg, versucht Kevin zu finden! Seid ihr die Ersten, gibt's für euch jeweils 2 Ruhr.Topcards - damit erlebt ihr viele Events und Ausflugsziele im Ruhrgebiet kostenlos.

Hier hat sich Kevin bisher versteckt: