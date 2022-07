Kessler über EM-Ticketverkauf: «Gigantisch»

London (dpa) - «Ich verfolge das genau, weil ich gefühlt alle fünf Minuten ins Ticketsystem klicke», sagte die frühere deutsche Nationalspielerin und Weltfußballerin vom VfL Wolfsburg in einem Interview der «Frankfurter Rundschau».

«Wir sind bereits jetzt bei 500.000 verkauften Karten, was gigantisch ist, wobei ein Fünftel der Kartenverkäufe aus Ländern außerhalb von England stammen», sagte Kessler weiter. Die bisherige Bestmarke für einer EM liegt bei insgesamt 240.000 Zuschauern von 2017 in den Niederlanden. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ARD) im Old Trafford von Manchester ist längst ausverkauft.

«Der historische Ort soll zeigen, wohin die Reise geht. Es ist schon jetzt verrückt, wie groß das Interesse geworden ist», sagte die 34 Jahre alte Kessler, die früher auch für Turbine Potsdam spielte. «Es ist die größte Bühne, die wir bisher bei einem solchen Turnier hatten.»