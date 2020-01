Kerber muss bei Tennis-Turnier in Adelaide verletzt aufgeben

Vor Australian Open

Deutschlands beste Tennisspielerin lag gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine 3:6, 0:2 zurück, als sie nicht mehr weiterspielen konnte - nach Angaben der Spielerinnenorganisation WTA aufgrund einer Verletzung am linken Oberschenkel. Wie schwer die Blessur ist und ob Kerbers Start bei den Australian Open gefährdet ist, war zunächst unklar.

Das Grand-Slam-Turnier beginnt am Montag in Melbourne. Kerber hatte in der ersten Runde in Adelaide ihren ersten Sieg 2020 erreicht, nachdem sie zuvor in Brisbane gleich in ihrem Auftaktmatch gescheitert war.