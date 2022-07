Kelvin Jones - "This Shall Too Last"-Konzert in 2022

"This Shall Too Last" lautet seine neueste Platte und ist auch Titel seiner Deutschland-Tournee. Der Singer-Songwriter - geboren in Simbabwe - hat für sein Album viel positives Feedback erhalten. Unter anderem die Single "Carry You" war ein großer Erfolg. Und ihr könnt live dabei sein: Wir präsentieren sein Konzert am 1. Dezember in Köln.

Termin:

01.12.2022 - Köln (Die Kantine)

Tickets gibt es hier