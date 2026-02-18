Kellerbrand in Mülheim: Zwei Verletzte

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften aus und stellte vor Ort einen Kellerbrand fest. Eine Person konnte das Gebäude selbstständig verlassen und wurde direkt vom Rettungsdienst versorgt. Die vermisste Person wurde kurz darauf gerettet und ebenfalls medizinisch erstversorgt. Beide Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.





Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Haus umfassend belüftet und durch den Energieversorger stromlos geschaltet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, die jetzt zur Brandursache ermittelt.