Kellerbrand in Mehrfamilienhaus auf Eppinghofer Straße

Einzelne Bewohner bemerkten den Rauch früh und warnten ihre Nachbarn, so die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, quoll dichter Rauch aus der Kellertür. Ein Trupp mit Atemschutz löschte das Feuer mit einem Löschrohr. Anschließend kontrollierten sie alle Kellerverschläge und entlüfteten den Bereich mit Hochleistungslüftern. Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Für eine Stunde musste die Eppinghofer Straße gesperrt werden. Niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Schon am Wochenende hatte es in einem Haus in der Eppinghofer Straße gebrannt. Mehrere Bewohner mussten das Gebäude verlassen, vier wurden vom Rettungsdienst untersucht.