Keith Urban bringt mit «High» Tiefgang und Euphorie

Los Angeles (dpa) - Country-Star Keith Urban (56) meldet sich vier Jahre nach seinem letzten Album mit «High» zurück. Den Titel für sein heute erscheinendes neues Album dürfte einiges über den mit Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (57) verheirateten Sänger und Gitarristen aussagen.

Die Namen seiner Alben würden wie eine Betreffzeile zeigen, was in seinem Leben gerade vorgehe, sagt der Grammy-Preisträger in einem Instagram-Video. Mit seinem ersten Album «Keith Urban» wollte er sich damals vorstellen, «Golden Road» sei der Beginn seiner Reise gewesen.

Für «Be Here» habe er Bücher gelesen, um mehr zugegen zu sein, und «Love, Pain & The Whole Crazy Thing» sei Ausdruck einer komplizierten Phase gewesen. «High» sein nun ganz klar ein Ort von Euphorie, erklärt der neuseeländisch-australische Musiker.

Der Titel könne natürlich verschiedenes bedeuten, erläutert Urban in einer Mitteilung. «Es kann körperlich sein oder spirituell, von Pflanzen oder durch Meditation ausgelöst, chemisch oder musikalisch induziert sein – in jedem Fall geht’s aber um ein Hochgefühl, um eine Utopie.» Für ihn gehe es vor allem um seine Familie, Freunde und die «abenteuerliche musikalische Reise», auf der er sich befinde.

Der fetzige Song «Wildside» trifft dieses pulsierendes Hochgefühl perfekt. Urban ließ sich dabei nach eigenen Worten von der US-Komödie «School of Rock» inspirieren, in der Joan Cusack eine scheinbar strenge Schuldirektorin spielt, die am Feierabend nach ein paar Drinks völlig aufdreht.

In «Messed Up As Me» singt Urban zum eher sanften, gefühlvollen Gitarrensound über Liebesfrust und kaputte Beziehungen. Was sich in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang abspiele, mit euphorischen Hochs und vernichtenden Tiefs, wollte er in dem Video zu dem Song einfangen.

Den Tod seines alkoholkranken Vaters verarbeitet Urban in dem Song «Break the Chain», mit einer positiven Botschaft über seinen eigenen Weg, raus aus der Sucht. Kurz nach seiner Hochzeit mit Kidman im Jahr 2006 war der Sänger wegen Alkoholproblemen in eine Entzugsklinik gegangen. Inzwischen hat das Paar zwei Töchter im Teenageralter und lebt in der Country-Hochburg Nashville (US-Bundesstaat Tennessee).

Die gefeierte Country-Sängerin Lainey Wilson (32) holte er für das ausgelassene Duett «Go Home W U» an Bord - ein Kneipen-Lied zur Frage, wo man die Nacht verbringt.

Zwölf Tracks liefert Urban auf «High», manche davon mit Tiefgang, andere machen einfach nur Spaß. «Ich hoffe, diese Lieder bringen Freude, Unbeschwertheit, ein neues Verständnis, Energie und Zerstreuung», wünscht der Country-Star seinen Fans. Die dürften das neue Album euphorisch feiern.