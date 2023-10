Keith Richards: Passe Gitarrenspiel meiner Arthritis an

London (dpa) - Der britische Rockstar Keith Richards (79) von den Rolling Stones passt seine Gitarrengriffs nach eigenen Angaben inzwischen wegen Arthritis in den Fingern immer wieder mal an. Es handle sich aber um eine «gutartige Variante» der Gelenkentzündung, sagte Richards der BBC, wie in einem Bericht auf der Website der Rundfunkanstalt zu lesen war.

«Interessant ist, dass jedes Mal, wenn ich sage "Ich kann das nicht mehr so richtig" mir die Gitarre zeigt, dass es einen anderen Weg dafür gibt», sagte Richards. Einer seiner Finger rutsche dann an eine andere Stelle und «es öffnet sich eine komplett neue Tür», so der Rockstar.

Keith Richard wird im Dezember 80 Jahre alt wird. Er und seine Bandkollegen haben kürzlich das Album «Hackney Diamonds» herausgebracht. Es ist seit 18 Jahren die erste Platte mit neuen Songs.