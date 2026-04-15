Kein Public Viewing in Innenstadt zur WM

Grund sind die späten Anstoßzeiten: Wegen der Zeitverschiebung zu den Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko finden viele Spiele erst spät abends oder nachts statt. Der Lärmschutz für Anwohner lässt sich dann kaum einhalten. An anderen Standorten im Stadtgebiet könnten Ausnahmen möglich sein, heißt es von der Stadt. Voraussetzung sind ein Lärmgutachten und ein schlüssiges Sicherheitskonzept. Interessierte Veranstalter müssen einen Antrag stellen, den die Verwaltung dann im Einzelfall prüft.