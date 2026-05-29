Kein Grund zur Sorge: Mülheims Trinkwasser bei Hitze sicher

Die Talsperren im Sauerland, die die Ruhr und damit Mülheims Trinkwasser speisen, waren gestern (28.05.) morgens zu 92,1 Prozent gefüllt – ein guter Wert für diese Jahreszeit.





Im vergangenen Jahr lieferte RWW mehr als zehn Millionen Kubikmeter Trinkwasser durch sein 600 Kilometer langes Leitungsnetz in Mülheim – rund 1,5 Millionen Kubikmeter mehr als 2024. Auch eine weiter steigende Nachfrage könne problemlos bedient werden, so RWW.





Zusätzliche Sicherheit bietet eine Neuregelung, die der NRW-Landtag Ende 2024 einstimmig beschlossen hat: Der Ruhrverband darf seine Talsperren in Trockenperioden flexibler steuern, um die Versorgung entlang der Ruhr zu sichern. Wer also den Garten gießen oder das Planschbecken füllen möchte – kein Problem.