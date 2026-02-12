Karrieretag Essen öffnet Anfang März

Die Veranstaltung ist Teil einer bundesweiten Jobmessen-Reihe und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Studierende, Absolventen und Quereinsteiger. Zahlreiche Aussteller präsentieren konkrete Einstiegs- und Karriereperspektiven. Mit dabei sind beispielsweise das Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum, Justiz.NRW und die Stadt Essen.





Begleitend zur Messe wird ein Programm angeboten. Dieses umfasst Coachings, Fachvorträge und einen Bewerbungs-Check, bei dem Experten Feedback zu Bewerbungsunterlagen geben und bei Karrierefragen beraten. Der Eintritt ist frei.