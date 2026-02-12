Anzeige
Karrieretag Essen öffnet Anfang März
© Hans Blossey / FUNKE Foto Services
Am 4. März findet der Karrieretag Essen im Philharmonie Essen Conference Center statt. Besucher haben von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich direkt mit regionalen Arbeitgebern auszutauschen. 

Veröffentlicht: Donnerstag, 12.02.2026 14:52

Die Veranstaltung ist Teil einer bundesweiten Jobmessen-Reihe und richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Studierende, Absolventen und Quereinsteiger. Zahlreiche Aussteller präsentieren konkrete Einstiegs- und Karriereperspektiven. Mit dabei sind beispielsweise das Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum, Justiz.NRW und die Stadt Essen.


Begleitend zur Messe wird ein Programm angeboten. Dieses umfasst Coachings, Fachvorträge und einen Bewerbungs-Check, bei dem Experten Feedback zu Bewerbungsunterlagen geben und bei Karrierefragen beraten. Der Eintritt ist frei.

