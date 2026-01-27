Karneval: Alkohol-Präventionswochen laufen

Aktionstag im Medienhaus

Montag, 09. Februar 2026, 8:00 bis 14:00 Uhr Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr Zielgruppe: Schüler:innen des achten Jahrgangs der Gustav-Heinemann-Schule

Angebote zum Mitmachen vom Rauschbrillenparcours über Substanzwissen bis zu Diskussion zum Thema Sucht mit Betroffenen regen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol an





Elternabend – Projekttage Suchtprävention

Dienstag, 10. Februar 2026, 19.00 Uhr Schul- und Stadtteilbibliothek Heißen, Kleiststraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Eltern der Schüler:innen am Gymnasium Heißen Informationsabend zum Thema Suchtvorbeugung mit Referent:innen der ginko Stiftung für Prävention





Pubertät trifft Alkohol – Was können Eltern tun?

Dienstag, 10 Februar 2026, 19:00 Uhr

Otto-Pankok-Schule, Von-Bock-Straße 81, 45468 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Eltern der Schüler:innen der Otto-Pankok-Schule

Informationsabend zum Präventionstag Alkohol an der OP





Theaterstück „Alkohölle“

Mittwoch, 11. Februar 2026 Gymnasium Heißen, Schul- und Stadtteilbibliothek Heißen, Kleiststraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8 des Gymnasium Heißen

Packendes Theaterstück, das sich mit einer jungen Praktikantin beschäftigt, deren Leben auf direkte und indirekte Weise vom Thema Alkohol beeinflusst wird.





Der „ALK-Parcours“

Donnerstag, 12. Februar 2026, 8:00 Uhr Realschule Stadtmitte, Oberstraße 92 - 94, 45468 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Jahrgangstufe 9 Klasse der Realschule Stadtmitte

Der Parcours der ginko Stiftung für Prävention ermöglicht Schüler:innen eine interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholkonsum im Jugendalter





Projekttage Suchtprävention - Gymnasium Heißen

Do, 12. – Fr, 20. Februar 2026 Friedrich Wennmann Haus, Tinkrathstraße 68, 45472 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Schüler:innen des Gymnasiums Heißen

Unterrichtsreihe zur schulischen Suchtprävention: Lehrer:innen, Suchtbetroffene, die Polizei sowie Fachkräfte der ginko Stiftung für Prävention gestalten eine abwechslungsreiche Unterrichtsreihe





Rosenmontagszug – Familienfreundliche Zone beim Karnevalszug

Rosenmontag, 16. Februar 2026, ab 13:00 Uhr Rathausmarkt, Mülheim an der Ruhr

Alkohol-, dampf- und rauchfreie Zone für kleine Besucher:innen und ihre Eltern während des Karnevalszuges (s.o.)





Quelle: Fachstelle für Suchtvorbeugung