Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Karneval: Alkohol-Präventionswochen laufen
© Thorsten Lindekamp / FUNKE FotoServices
Teilen:

Karneval: Alkohol-Präventionswochen laufen

Bei uns in Mülheim laufen noch bis zum 20. Februar Aktionstage unter dem Motto "Feiern statt Reihern". Ziel ist es, Jugendliche für die Risiken des Alkoholkonsums zu sensibilisieren.



Veröffentlicht: Dienstag, 27.01.2026 04:17

Anzeige

Herzstück ist die "Familienfreundliche Zone" am Rathausmarkt beim Rosenmontagszug am 16. Februar. Familien mit kleinen Kindern können dort ohne Alkohol und Zigaretten feiern. Ab 13 Uhr gibt es ein Spielmobil mit Bewegungsangeboten und einem Lesezelt. In den Wochen davor finden an Schulen Parcours, Theaterstücke und Elternabende zum Thema Alkohol statt. Der Arbeitskreis Suchtvorbeugung will für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol an den "tollen Tagen" werben. Beteiligt sind Gesundheitsamt, Polizei, Ordnungsamt und andere Einrichtungen.

Anzeige

Programmübersicht

Anzeige

Aktionstag im Medienhaus

Montag, 09. Februar 2026, 8:00 bis 14:00 Uhr Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr Zielgruppe: Schüler:innen des achten Jahrgangs der Gustav-Heinemann-Schule

Angebote zum Mitmachen vom Rauschbrillenparcours über Substanzwissen bis zu Diskussion zum Thema Sucht mit Betroffenen regen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol an


Elternabend – Projekttage Suchtprävention

Dienstag, 10. Februar 2026, 19.00 Uhr Schul- und Stadtteilbibliothek Heißen, Kleiststraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Eltern der Schüler:innen am Gymnasium Heißen Informationsabend zum Thema Suchtvorbeugung mit Referent:innen der ginko Stiftung für Prävention


Pubertät trifft Alkohol – Was können Eltern tun?

Dienstag, 10 Februar 2026, 19:00 Uhr

Otto-Pankok-Schule, Von-Bock-Straße 81, 45468 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Eltern der Schüler:innen der Otto-Pankok-Schule

Informationsabend zum Präventionstag Alkohol an der OP


Theaterstück „Alkohölle“

Mittwoch, 11. Februar 2026 Gymnasium Heißen, Schul- und Stadtteilbibliothek Heißen, Kleiststraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8 des Gymnasium Heißen

Packendes Theaterstück, das sich mit einer jungen Praktikantin beschäftigt, deren Leben auf direkte und indirekte Weise vom Thema Alkohol beeinflusst wird.


Der „ALK-Parcours

Donnerstag, 12. Februar 2026, 8:00 Uhr Realschule Stadtmitte, Oberstraße 92 - 94, 45468 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Jahrgangstufe 9 Klasse der Realschule Stadtmitte

Der Parcours der ginko Stiftung für Prävention ermöglicht Schüler:innen eine interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholkonsum im Jugendalter


Projekttage Suchtprävention - Gymnasium Heißen

Do, 12. – Fr, 20. Februar 2026 Friedrich Wennmann Haus, Tinkrathstraße 68, 45472 Mülheim an der Ruhr

Zielgruppe: Schüler:innen des Gymnasiums Heißen

Unterrichtsreihe zur schulischen Suchtprävention: Lehrer:innen, Suchtbetroffene, die Polizei sowie Fachkräfte der ginko Stiftung für Prävention gestalten eine abwechslungsreiche Unterrichtsreihe


Rosenmontagszug – Familienfreundliche Zone beim Karnevalszug

Rosenmontag, 16. Februar 2026, ab 13:00 Uhr Rathausmarkt, Mülheim an der Ruhr

Alkohol-, dampf- und rauchfreie Zone für kleine Besucher:innen und ihre Eltern während des Karnevalszuges (s.o.)


Quelle: Fachstelle für Suchtvorbeugung

Anzeige
Anzeige
Anzeige