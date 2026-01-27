Karneval: Alkohol-Präventionswochen laufen

Herzstück ist die "Familienfreundliche Zone" am Rathausmarkt beim Rosenmontagszug am 16. Februar. Familien mit kleinen Kindern können dort ohne Alkohol und Zigaretten feiern. Ab 13 Uhr gibt es ein Spielmobil mit Bewegungsangeboten und einem Lesezelt. In den Wochen davor finden an Schulen Parcours, Theaterstücke und Elternabende zum Thema Alkohol statt. Der Arbeitskreis Suchtvorbeugung will für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol an den "tollen Tagen" werben. Beteiligt sind Gesundheitsamt, Polizei, Ordnungsamt und andere Einrichtungen.
Programmübersicht
Aktionstag im Medienhaus
Montag, 09. Februar 2026, 8:00 bis 14:00 Uhr Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr Zielgruppe: Schüler:innen des achten Jahrgangs der Gustav-Heinemann-Schule
Angebote zum Mitmachen vom Rauschbrillenparcours über Substanzwissen bis zu Diskussion zum Thema Sucht mit Betroffenen regen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol an
Elternabend – Projekttage Suchtprävention
Dienstag, 10. Februar 2026, 19.00 Uhr Schul- und Stadtteilbibliothek Heißen, Kleiststraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr
Zielgruppe: Eltern der Schüler:innen am Gymnasium Heißen Informationsabend zum Thema Suchtvorbeugung mit Referent:innen der ginko Stiftung für Prävention
Pubertät trifft Alkohol – Was können Eltern tun?
Dienstag, 10 Februar 2026, 19:00 Uhr
Otto-Pankok-Schule, Von-Bock-Straße 81, 45468 Mülheim an der Ruhr
Zielgruppe: Eltern der Schüler:innen der Otto-Pankok-Schule
Informationsabend zum Präventionstag Alkohol an der OP
Theaterstück „Alkohölle“
Mittwoch, 11. Februar 2026 Gymnasium Heißen, Schul- und Stadtteilbibliothek Heißen, Kleiststraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr
Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8 des Gymnasium Heißen
Packendes Theaterstück, das sich mit einer jungen Praktikantin beschäftigt, deren Leben auf direkte und indirekte Weise vom Thema Alkohol beeinflusst wird.
Der „ALK-Parcours“
Donnerstag, 12. Februar 2026, 8:00 Uhr Realschule Stadtmitte, Oberstraße 92 - 94, 45468 Mülheim an der Ruhr
Zielgruppe: Jahrgangstufe 9 Klasse der Realschule Stadtmitte
Der Parcours der ginko Stiftung für Prävention ermöglicht Schüler:innen eine interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema Alkoholkonsum im Jugendalter
Projekttage Suchtprävention - Gymnasium Heißen
Do, 12. – Fr, 20. Februar 2026 Friedrich Wennmann Haus, Tinkrathstraße 68, 45472 Mülheim an der Ruhr
Zielgruppe: Schüler:innen des Gymnasiums Heißen
Unterrichtsreihe zur schulischen Suchtprävention: Lehrer:innen, Suchtbetroffene, die Polizei sowie Fachkräfte der ginko Stiftung für Prävention gestalten eine abwechslungsreiche Unterrichtsreihe
Rosenmontagszug – Familienfreundliche Zone beim Karnevalszug
Rosenmontag, 16. Februar 2026, ab 13:00 Uhr Rathausmarkt, Mülheim an der Ruhr
Alkohol-, dampf- und rauchfreie Zone für kleine Besucher:innen und ihre Eltern während des Karnevalszuges (s.o.)
Quelle: Fachstelle für Suchtvorbeugung