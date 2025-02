Karat-Sänger geht gern auf Punk-Konzerte

Berlin (dpa) - Claudius Dreilich, Sänger der Rockband Karat, ist privat ein Fan sehr verschiedener Musikrichtungen. «Mir gefällt Klassik ebenso wie Punk», sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur dpa. Zu Hause lege er gern Schallplatten auf. «Ich gehe auch viel auf Konzerte. Das bringt mich immer ein bissel weiter», sagte der Sänger. Oft sei er bei Auftritten von Punk-Bands im Publikum.

Die in der DDR gegründete Band Karat wird am 22. Februar 50 Jahre alt. Dreilich ist seit 20 Jahren dabei - als Nachfolger seines Vaters Herbert, der 2004 an Krebs starb. Zu den größten Hits der Berliner zählen die Rockballaden «Der blaue Planet» oder «Über sieben Brücken musst du gehn».

Zum Band-Jubiläum erscheint ein neues Album, zudem beginnt ebenfalls am 22. Februar eine lange Tournee. Und wie erholt sich der Sänger vom Tour-Stress? «Ich gehe viel spazieren, ruhe viel, lese viel, höre Hörspiele und Podcasts.»