KAMRAD: Das Meet and Greet - Aktion Lichtblicke
Gemeinsam mit der Aktion Lichtblicke e.V. haben wir Mittwoch (04.02.26) ein besonderes Meet & Greet möglich gemacht. Im Rahmen des Warm-up-Konzerts von KAMRAD durften einige von euch den Künstler ganz persönlich treffen und das ausgerechnet in seiner Heimatstadt.
Veröffentlicht: Donnerstag, 05.02.2026 06:35
Persönliche Begegnungen vor dem Konzert
Das Meet & Greet fand vor dem Warm-up-Konzert statt und bot unseren Hörern die Möglichkeit, KAMRAD in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Abseits der Bühne blieb Zeit für Gespräche, Fotos und Autogramme – ein besonderer Moment, der für viele lange in Erinnerung bleiben wird.
Gerade der Rahmen des Warm-ups machte das Treffen besonders persönlich und nahbar.
KAMRAD ganz nah – zurück in der Heimat
Dass das Meet & Greet in KAMRADs Heimatstadt stattfand, verlieh dem Abend eine zusätzliche emotionale Note. Hier, wo alles begann, zeigte sich der Künstler offen, bodenständig und mit viel Zeit für unsere Hörer. Diese Nähe und Offenheit machten den Abend für alle Beteiligten zu etwas Besonderem.
Unsere Aktion Lichtblicke hat es möglich gemacht
Möglich wurde diese Aktion durch Aktion Lichtblicke, die sich seit vielen Jahren für Menschen in Not einsetzt. Das Meet & Greet zeigte einmal mehr, wie Musik, soziales Engagement und Gemeinschaft zusammenwirken können – und wie aus einem Konzertabend ein echtes Lichtblicke-Erlebnis wird.
Danke für diesen besonderen Abend
Wir sagen Danke an alle Hörer, die dabei waren und diesen Abend mit Leben gefüllt haben. Danke an KAMRAD für seine Zeit und seine Nähe – und danke an Aktion Lichtblicke für die wichtige Arbeit, die solche besonderen Momente möglich macht.
Ein Warm-up-Konzert, ein Meet & Greet und viele Erinnerungen, die bleiben.