© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services
© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services
Kampfflugzeuge über Essen gesichtet
Hörer berichteten von Kampfflugzeugen am Himmel, wir haben bei der Bundeswehr nachgefragt. Gestern Nachmittag wurden über Essen zwei Kampfflugzeuge gesichtet. Gegen 16 Uhr überflogen zwei Flugzeuge des Typs Tornado das westliche Gebiet von Essen.
Veröffentlicht: Donnerstag, 05.03.2026 15:49
Anzeige
Das Ganze war Teil einer täglichen Routineübung und des Flugbetriebes zur Ausbildung der Bundeswehr. Diese Übungen sind wichtig damit die Piloten eine gute Ausbildung bekommen. Es wird versucht, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen. Das gelingt aber im dicht besiedelten Deutschland nicht immer.
Anzeige