Kameras im Stadtgebiet: Messfahrzeuge kartieren Mülheim

Die Bilder sollen der Stadtverwaltung helfen, Planungsaufgaben vom Büro aus zu erledigen – zum Beispiel bei der Radwegeplanung, der Barrierefreiheit oder der Einsatzplanung von Rettungskräften.





Statt jedes Mal vor Ort zu fahren, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig direkt in den Panoramaaufnahmen messen und planen. Die Aufnahmen werden nicht öffentlich ins Internet gestellt – sie dienen ausschließlich internen Zwecken der Stadtverwaltung, so das Unternehmen. Wer im Bild zu sehen ist, muss sich keine Sorgen machen: Gesichter und Kfz-Kennzeichen werden automatisch unkenntlich gemacht, bevor die Bilder genutzt werden, heißt es. Wer mehr zum Thema Datenschutz wissen möchte, findet Infos unter sriw.de.