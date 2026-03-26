Kaiserstraße: Neuer Radweg ist fertig

An Ampeln wurden eigene Signale für Radfahrer eingebaut. So wird zum Beispiel das Linksabbiegen einfacher und die Schienen können gerade überquert werden. Auch für Fußgänger gibt es Verbesserungen, etwa barrierefreie Übergänge an Kreuzungen und einen durchgehenden Gehweg am Muhrenkamp. Außerdem wurde die Fahrbahn neu asphaltiert. Das soll den Verkehr leiser machen und Anwohner entlasten.