© Peter Obenaus/P3 Agentur/Total Real
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Visualisierung der umgestalteten Kaiserstraße
Kaiserstraße: Neuer Radweg ist fertig
Auf der Kaiserstraße in Mülheim kommen Radfahrer jetzt besser und sicherer durch. Die Stadt hat den Abschnitt zwischen Werdener Weg und Leineweberstraße/Dickswall fertig umgebaut. Dort gibt es jetzt durchgehende Radstreifen mit rotem Asphalt. Auch Ampelanlagen wurden fahrradfreundlich umgerüstet.
Veröffentlicht: Donnerstag, 26.03.2026 07:42
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An Ampeln wurden eigene Signale für Radfahrer eingebaut. So wird zum Beispiel das Linksabbiegen einfacher und die Schienen können gerade überquert werden. Auch für Fußgänger gibt es Verbesserungen, etwa barrierefreie Übergänge an Kreuzungen und einen durchgehenden Gehweg am Muhrenkamp. Außerdem wurde die Fahrbahn neu asphaltiert. Das soll den Verkehr leiser machen und Anwohner entlasten.
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