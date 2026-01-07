Kaiserberg: A40 wird heute Abend vollgesperrt

Sperrung 2: Die Autobahn GmbH sperrt von Freitag (16.1.) um 21 Uhr bis Montag (19.1.) um 5 Uhr die A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Fahrtrichtung Arnheim. Im Zuge der Sperrung werden das Traggerüst und die Schalung des Bauwerks 3 zurückgebaut. Das Bauwerk 3 führt die A3 über die Gleise der Deutschen Bahn. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen bzw. Duisburg und Oberhausen ist ebenfalls gesperrt.





Sperrung 3: Die Autobahn GmbH sperrt von Montag (19.1.) um 21 Uhr bis Montag (2.2.) um 5 Uhr die A40 zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen. Im Zuge der Sperrung wird die aktuelle bauzeitliche Verkehrsführung zurückgebaut und die neue Verkehrsführung in Fahrtrichtung Essen neu hergestellt. Des Weiteren werden Verkehrszeichenbrücken und Lärmschutzwände zurückgebaut und die Asphaltdeckschicht in Teilbereichen erneuert.





Aufgrund von den Bauarbeiten im Kreuz Kaiserberg kommt es bei der Deutschen Bahn von Freitag, den 09.01.2026 (21 Uhr) bis Freitag, den 06.02.2026 (21 Uhr) auf den Streckenabschnitten zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf und Duisburg Hbf, sowie zwischen Duisburg und Düsseldorf Hbf zu umfangreichen Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehren.