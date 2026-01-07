Kaiserberg: A40 wird heute Abend vollgesperrt
Rund um die Großbaustelle im Kreuz Kaiserberg müssen wir uns wieder auf mehr Staus und Umwege einstellen. Die A40 durch das Kreuz wird heute Abend in Fahrtrichtung Venlo vollgesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Kaiserberg und Duisburg, sagt die zuständige Autobahn GmbH. Los geht es um 21 Uhr.
Die Auffahrt von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo ist demnach dann ebenfalls dicht. Gesperrt wird bis zum Montagmorgen (12.1.) 5 Uhr. Grund ist ein Gerüst auf der Baustelle, dass abgebaut werden muss, sagt die Autobahn GmbH.
Weitere Vollsperrungen ab nächste Woche Freitag (16.1.)
Sperrung 2: Die Autobahn GmbH sperrt von Freitag (16.1.) um 21 Uhr bis Montag (19.1.) um 5 Uhr die A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Fahrtrichtung Arnheim. Im Zuge der Sperrung werden das Traggerüst und die Schalung des Bauwerks 3 zurückgebaut. Das Bauwerk 3 führt die A3 über die Gleise der Deutschen Bahn. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen bzw. Duisburg und Oberhausen ist ebenfalls gesperrt.
Sperrung 3: Die Autobahn GmbH sperrt von Montag (19.1.) um 21 Uhr bis Montag (2.2.) um 5 Uhr die A40 zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen. Im Zuge der Sperrung wird die aktuelle bauzeitliche Verkehrsführung zurückgebaut und die neue Verkehrsführung in Fahrtrichtung Essen neu hergestellt. Des Weiteren werden Verkehrszeichenbrücken und Lärmschutzwände zurückgebaut und die Asphaltdeckschicht in Teilbereichen erneuert.
Aufgrund von den Bauarbeiten im Kreuz Kaiserberg kommt es bei der Deutschen Bahn von Freitag, den 09.01.2026 (21 Uhr) bis Freitag, den 06.02.2026 (21 Uhr) auf den Streckenabschnitten zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf und Duisburg Hbf, sowie zwischen Duisburg und Düsseldorf Hbf zu umfangreichen Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehren.