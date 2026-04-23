Kaiser-Wilhelm-Straße vier Tage gesperrt

Der neue Übergang entsteht an einer unübersichtlichen Stelle. Zusätzlich wird die Asphaltdecke zwischen den Hausnummern 14 und 18 erneuert. Die Umleitung Richtung Osten führt über Heidestraße, Landwehr und Oberhausener Straße. In Richtung Westen geht es über Rosenkamp und Oberhausener Straße zurück. Die Bushaltestelle Styrum Kirche wird nicht angefahren - Ersatzhaltestellen gibt es auf der Poststraße und der Schwerinstraße. Parkverbotszonen werden eingerichtet, heißt es von der Stadt.