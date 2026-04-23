Kaiser-Wilhelm-Straße vier Tage gesperrt
Ab Montag (27.4.) ist die Kaiser-Wilhelm-Straße in Styrum bis zum 30. April vollgesperrt. Die Stadt baut eine neue Ampelanlage für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der KiTa Pusteblume. An dieser Stelle passieren üblicherweise auch viele Kinder der Brüder-Grimm-Schule die Straße.
Veröffentlicht: Donnerstag, 23.04.2026 14:00
Der neue Übergang entsteht an einer unübersichtlichen Stelle. Zusätzlich wird die Asphaltdecke zwischen den Hausnummern 14 und 18 erneuert. Die Umleitung Richtung Osten führt über Heidestraße, Landwehr und Oberhausener Straße. In Richtung Westen geht es über Rosenkamp und Oberhausener Straße zurück. Die Bushaltestelle Styrum Kirche wird nicht angefahren - Ersatzhaltestellen gibt es auf der Poststraße und der Schwerinstraße. Parkverbotszonen werden eingerichtet, heißt es von der Stadt.