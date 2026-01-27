Kabeldiebe legen Bahnverkehr bei Dortmund lahm

Die Sicherungstechnik ist komplett ausgefallen, berichtet die Bundespolizei. Betroffen sind sechs Bahnlinien, darunter der RE4 nach Aachen und mehrere S-Bahn-Linien. Statt Zügen fahren Busse, die aber deutlich länger brauchen und oft überfüllt sind. Die S5 zwischen Dortmund und Witten fällt komplett aus, der RE57 ins Sauerland startet nur noch bis Dortmund-Hörde. Die Bahn rät Fahrgästen, auf die U-Bahn-Linie U41 umzusteigen. Die Reparaturen dauern voraussichtlich bis tief in die Nacht.