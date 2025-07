K.-o.-Sieg in London: Usyk unangefochtener Box-Weltmeister

London (dpa) - Box-Superstar Oleksandr Usyk hat sich zum zweiten Mal zum unangefochtenen Schwergewichts-Weltmeister gekrönt. Der Ukrainer gewann im Londoner Wembley-Stadion gegen den Briten Daniel Dubois nach K.-o. in der fünften Runde. Damit nahm der Weltmeister der Verbände WBA, WBO, WBC seinem Gegner den IBF-Titel ab, Usyk hält nach 2024 zum zweiten Mal alle vier Gürtel der wichtigsten Verbände.

Vor 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der riesigen Arena kam der 38 Jahre alte Usyk viel besser in den Kampf als sein elf Jahre jüngerer Gegner. Der Ukrainer war beweglicher und setzte mehrere Treffer. In der fünften Runde schickte der Dreifach-Champion seinen Kontrahenten erstmals auf die Bretter. Dubois stand zwar noch einmal auf, ging nach wenigen Sekunden aber endgültig K.o. - Usyk riss beide Arme hoch.

Der auch in seinen 23 Profi-Kämpfen zuvor ungeschlagene Ukrainer hatte sein erstes Vereinigungsduell gegen Tyson Fury nach Punkten gewonnen. Beim ersten Kampf gegen Dubois 2023 hatte er sich durch technischen Knockout durchgesetzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte seinem Landsmann und bezeichnete ihn als Legende. «Danke für die Kraft und Inspiration, die du mit jedem Sieg dem ganzen Land gibst», schrieb Selenskyj auf der Plattform X. «Danke, dass du jeden Kampf mit der Ukraine im Herzen bestreitest.»