Juni: Arbeitslosigkeit in Mülheim sinkt weiter

Damit hat sich die Lage im Vergleich zum Vorjahr sogar verbessert: 117 Menschen weniger als im Juni 2025 sind ohne Job. Für Schulabgängerinnen und Schulabgänger gibt es jetzt noch 538 freie Ausbildungsstellen in Mülheim – in fast allen Berufsbereichen, so die Arbeitsagentur. Wer noch unschlüssig ist, welcher Beruf der richtige sein könnte, kann das in den Sommerferien bei der Praktikumswoche Mülheim herausfinden: Jeden Tag ein anderes Unternehmen, täglich neue Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Infos zur Praktikumssuche gibt es auf einer eigens dafür eingerichteten Homepage. Auch Unternehmen, die noch Ausbildungsplätze zu vergeben haben, können sich jetzt noch beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur melden.