Jule Niemeier erreicht das Halbfinale in Hamburg

WTA-Turnier

Nach Siegen über die ehemalige Weltranglisten-Vierte Caroline Garcia aus Frankreich und Lokalmatadorin Tamara Korpatsch behielt die aufstrebende Weltranglisten-167. auch gegen die an Nummer drei gesetzte French-Open-Halbfinalistin Tamara Zidansek aus Slowenien die Oberhand. Am Ende hieß es 6:2, 6:4.

Im Semifinale könnte es damit zum deutschen Duell mit Andrea Petkovic kommen. Die 33 Jahre alte Darmstädterin muss am Abend noch das letzte Duell der Top-Acht-Runde gegen Ysaline Bonaventure aus Belgien absolvieren.

Die andere Vorschlussrunden-Begegnung beim ersten Damenturnier am Rothenbaum seit 19 Jahren bestreiten am Samstagnachmittag die an Nummer eins gesetzte Ukrainerin Dajana Jastremska und Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien. Nachdem Außenseiterin Ruse die an Position vier gesetzte Amerikanerin Danielle Collins beim 6:4, 1:6, 7:5 förmlich niedergekämpft hatte, setzte sich Favoritin Jastremska sicher durch. Die 21-Jährige besiegte in ihrem zweiten Match nach sechsmonatiger Pause Sara Errani aus Italien mit 7:6 (7:4), 6:4.

