Jüdische Gemeinde feiert Lichterfest

Beginn des Festes ist um 18 Uhr am Medienhaus. Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem. Acht Tage lang werden Kerzen entzündet. Eine Chanukkia ist ein Leuchter mit neun Armen. Jeden Tag kommt eine weitere Kerze dazu. Dazu gibt es traditionell Fettgebackenes und Musik.