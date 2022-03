John Legend bekommt Sonderauszeichnung der Grammys

New York (dpa) - Zwölf Grammys hat John Legend (43) bereits gewonnen - jetzt bekommt der Pop- und Soulmusiker auch noch einen Ehren-Grammy.

Legend werde mit dem erstmals vergebenen «Recording Academy Global Impact Award» für seine persönlichen und professionellen Errungenschaften in der Musik-Industrie ausgezeichnet, teilten die Veranstalter am Montag mit. Die Ehrung solle am Vorabend der für Sonntag (Ortszeit) geplanten Grammy-Gala stattfinden. Legend hat rund ein halbes Dutzend Alben herausgebracht. Er war auch schon bei den Oscars, den Emmys und den Tonys erfolgreich.