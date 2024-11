© RADIO NRW

Die ganze Welt guckt in diesen Tagen in die USA auf die US-Wahl. Wer führt die Vereinigten Staaten von Amerika die nächsten vier Jahre an? Kamala Harris oder Donald Trump? Wir haben unsere ganz eigene Antwort: Comedian John Doyle. Er ist extra für uns zurück in seine alte Heimat gereist, um für uns von vor Ort zu "berichten". Frei nach dem Motto: 'Wir können die Wahl nicht beeinflussen, aber wir können unseren Spaß damit haben.'