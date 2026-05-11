Jogger läuft über Bahngleise – S-Bahn-Strecke gesperrt

Ein Bahnmitarbeiter bemerkte den Jogger auf den Gleisen und warnte ihn – doch der lief einfach weiter. Um einen Unfall zu verhindern, sperrte die Bahn die Strecke, bis eine Streife den Mann stoppen konnte. Im Gespräch mit den Beamten zeigte er sich wenig einsichtig: Er habe die Gleise genutzt, weil gerade kein Zug gefahren sei und er unter Zeitdruck gestanden habe, heißt es von der Bundespolizei. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt eindringlich: Moderne Züge seien oft erst zu hören, wenn es bereits zu spät sei. Wer Gleise betrete, begebe sich in tödliche Gefahr.