Jetzt bewerben: HRW startet ins neue Semester

Die Vorlesungen beginnen im September, neue Studierende werden zunächst durch Orientierungswochen begleitet. Wer noch nicht sicher ist, ob das klassische Vollzeitstudium das Richtige ist: Einige Programme werden auch berufsbegleitend oder in Teilzeit angeboten – auch ein MBA-Studiengang neben dem Job ist möglich. Voraussetzung für die Zulassung ist mindestens die Fachhochschulreife oder ein gleichwertiger Berufsabschluss. An der HRW sind aktuell rund 5.500 Studierende eingeschrieben – die Hochschule wurde 2009 gegründet und hat Standorte in Mülheim und Bottrop. Alle Infos zu Studiengängen, Voraussetzungen und Bewerbungsverfahren gibt es unter hochschule-ruhr-west.de.