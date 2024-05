Jetzt abstimmen: Wir suchen das Team mit dem größten Teamgeist

Eure E-Mail-Adresse dient lediglich der Verifizierung und wird von uns nicht für werbliche Zwecke o.Ä. verwendet. Pro E-Mail-Adresse und Gerät kann nur eine Stimme abgegeben werden. Bitte bestätigt die Abgabe eurer Stimme unbedingt über den Link in der E-Mail. Diese Abstimmung endet am 24.05. um 23:59 Uhr.

Mülheimer SV 07 E3: "Wir gewinnen und verlieren zusammen, liegen uns in den armen oder vergießen auch mal eine Träne. Aber wir geben niemals auf immer gemäß unserem Schlachtruf vor jedem Spiel: Was sind wir - EIN TEAM!" © Mülheimer SV 07 E3

Jugendabteilung Marathon und Triathlon Mülheim: "Wir glauben fest daran, dass Teamgeist weit über die Grenzen des reinen Mannschaftssports hinausgeht. In unserer Gemeinschaft aus über 60 Kindern und Jugendlichen, die sich von unserem Mini Club bis zur Leistungsgruppe erstreckt, pflegen wir eine Atmosphäre der Zusammengehörigkeit und des gegenseitigen Respekts, die uns zu einem einzigartigen Team macht. Wie beweisen wir Zusammenhalt in unserem Verein? Unser Erfolgsrezept ist einfach: Wir legen den Fokus auf den Spaß am Sport und an der Bewegung. Wir betrachten das Oval der Laufbahn symbolisch als Einheit, die alle Teilnehmer vereint, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit. Hier steht nicht die Leistung im Vordergrund, sondern das gemeinsame Trainieren und der Spaß am Sport. Ralf Bell, unser engagierter Trainer, betont immer wieder, dass der Weg zu einem starken Team über gemeinsame Erlebnisse und Freude am Sport führt. Deshalb unternehmen wir eine breite Palette von Aktivitäten, die über das reine Training hinausgehen. Gemeinsame Wettkampfstarts, Ausflüge, Kartfahren, Klettergartenbesuche, Inlineskaten und unser jährliches Trainingslager sind nur einige Beispiele dafür, wie wir das Teamgefühl stärken und den Zusammenhalt fördern. Was zeichnet unsere Mannschaft aus? Unser Team zeichnet sich durch seine Vielfalt, den Respekt füreinander und die gemeinsame Leidenschaft für den Triathlonsport aus. Bei uns steht nicht der Wettkampfsieg im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis und der Spaß am Sport. Jedes Mitglied, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, trägt dazu bei, dass wir als Team wachsen und uns gegenseitig unterstützen. Wir sind mehr als eine Sportgemeinschaft wir sind eine Familie, die sich gegenseitig motiviert, herausfordert und unterstützt. Unsere Philosophie "von Mitgliedern für Mitglieder" ist keine leere Worthülse, sondern gelebte Realität, die unseren Verein so einzigartig und besonders macht. Wir sind bereit, unsere Leidenschaft, unseren Teamgeist und unsere einzigartige Gemeinschaft auf euren gesponserten Trikots zu präsentieren. Überzeugt euch selbst davon, warum wir die Jugendabteilung von Marathon und Triathlon Mülheim e.V. sind das Team mit dem größten Teamgeist!" © Jugendabteilung Marathon und Triathlon Mülheim

TuSpo Saarn 1908 D-Jugend: "Seit acht Jahren spielen unsere Jungs zusammen Fußball. Mit 4 Jahren angefangen, erleben Sie neben sportlichen Aktionen auch Aktionen, die den Teamgeist fördert. Hand in Hand und mit viel Freude und Spaß fighten sie gemeinsam! Neben dem sportlichen Erfolg (Meister, Pokalsieger, Turniersieger) haben sie in dieser Saison als Jungjahrgang die Aufstiegsplätze der Leistungsklasse erreicht! "Talent gewinnt das Spiel - Teamwork gewinnt die Meisterschaft!" Das ist unser Motto seit einigen Jahren! Leistungszentren wie MSV Duisburg, VfL Bochum, RW Essen oder RW Oberhausen, VfB Homberg, SGS Schönebeck haben schon angefragt, ob Spieler daran interessiert wären, für ihren Verein zu spielen. Jedoch bis heute (und in der kommenden Saison) bleiben die Jungs zusammen! Weil Teamgeist und Freundschaft manchmal mehr Wert hat, als der Name des Vereines, für die man spielen könnte. Also gemeinsam möchten wir ganz Mülheim zeigen, was in uns steckt und wie viel Teamgeist wir haben! Wir freuen uns auf die nicht selbstverständliche Mühe und das Engagement seitens Radio Mülheim." © TuSpo Saarn 1908 D-Jugend

VfB Speldorf 1919 E2: "Unser Teamgeist zeigt sich dadurch, dass wir Woche für Woche alles geben und wir auch abseits des Platzes alle fest zusammen halten. Wir sind auf einer sehr tollen Reise und kein Regen und Sturm hält uns davon ab davon Vollgas zu geben. Deswegen haben wir den geilsten Teamgeist und den Satz Trikots voll verdient." © VfB Speldorf 1919 E2

Ihr könnt euch weiterhin bewerben: Wie beweist ihr in eurem Verein Zusammenhalt? Was zeichnet eure Mannschaft aus? Wir suchen die Sportvereine aus Mülheim mit dem größten Teamgeist! Bewerbt euch jetzt und sagt uns, warum ihr die Mannschaft mit dem größten Teamgeist seid! Schickt uns über das Formular gerne auch ein Foto eures Vereins.

Die beiden Gewinnerteams bekommen von uns einen kompletten Trikotsatz mit den Logos von Westfield Centro und Radio Mülheim geschenkt.

Aus allen Vereinen, die sich bewerben, treffen wir zwei mal eine Vorauswahl von vier Teams. Aus diesen könnt ihr dann an unseren Unterstützer-Tagen am 24.05. und am 31.05. für den Verein mit dem größten Teamgeist abstimmen. Also mobilisiert an den Unterstützertagen alle Fans, damit sie für euch voten!

