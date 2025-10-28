Navigation

Japan will «goldenes Zeitalter» mit USA

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 02:44

Die USA sind Japans Schutzmacht. Bei einem Gipfeltreffen in Tokio bekräftigen beide Länder die Bedeutung ihrer Sicherheitsallianz.

US-Präsident Trump in Japan
© Mark Schiefelbein/AP/dpa

Trump-Besuch

Tokio (dpa) - Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz weiter stärken. Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi sagte zum Auftakt eines Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Tokio, sie wolle «ein neues goldenes Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz verwirklichen.» Ihre beiden Staaten hätten «das stärkste Bündnis der Welt aufgebaut». Gemeinsam sei Japan bereit, einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten, sagte sie.

Trump hob anerkennend hervor, dass Japan unter Takaichis Führung die militärischen Kapazitäten «ganz erheblich» erhöhe. Die USA hätten von Japan bereits Bestellungen «für eine sehr große Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten», sagte Trump. Takaichi hatte kürzlich zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bislang geplant. Das Sicherheitsbündnis mit Japans Schutzmacht USA bezeichnete sie als «Eckpfeiler» ihrer Außen- und Sicherheitspolitik.

© dpa-infocom, dpa:251028-930-215740/1

Weitere Meldungen

Spanien vor Regierungskrise: Katalanen brechen mit Sánchez

Politik Die katalanischen Separatisten wenden sich in Spanien von der linken Minderheitsregierung ab. Ministerpräsident Sánchez blickt in eine ungewisse Zukunft.

Separatistenführer Carles Puigdemont

US-Einwanderungsbehörde nimmt britischen Kommentatoren fest

Politik Ein britischer Journalist ist auf Vortragsreise in den USA und wird dort festgenommen.

Abschiebung aus den USA

Trump auf Asien-Reise: Würde gerne Kim Jong Un treffen

Politik US-Medien hatten spekuliert, ob es auf Trumps Asien-Reise zu einem Treffen mit dem Machthaber aus Nordkorea kommen könnte. Trump hätte weiterhin Interesse.

US-Präsident Trump in Japan
skyline