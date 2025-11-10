Jahrelange Suche beendet - Ralf K. aus Essen tot gefunden

Eine Zeugin öffnete im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine seit Langem verschlossene Garage und fand dort das Auto. Die Polizei entdeckte auf dem Fahrersitz den Leichnam. Nach einer Obduktion und einem DNA-Abgleich steht jetzt fest, dass es sich um den Vermissten handelt und dass er nicht Opfer eines Verbrechens wurde, sagt die Polizei. Bei der umfangreichen Suche vor acht Jahren hatte die Polizei schon geprüft, ob der dreifache Vater möglicherweise eine Garage angemietet hatte, fand aber keine Hinweise auf einen Mietvertrag.