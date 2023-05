Jäger bei PGA Championship weiter stark

Der in Deutschland geborene Golfprofi Stephan Jäger hat bei der PGA Championship gute Chancen auf ein Ergebnis in den Top 10. Mit einer starken 69er-Runde am dritten Tag im Oak Hill Country Club in Rochester sprang er um 20 Plätze nach vorne und geht damit vom geteilten zehnten Rang aus heute in die Schlussrunde.

