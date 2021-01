Italien sucht Wege aus der Krise - Parlament lädt Conte vor

Die bisherige Mitte-Links-Regierung von Giuseppe Conte in Rom ist zerbrochen. Was kommt danach? Vieles ist ungewiss. Klar erkennbar ist die Angst mancher Politiker in Italien vor dem Votum der Bürger bei Wahlen.

© Mauro Scrobogna (dpa)