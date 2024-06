Israels Militär verkündet «taktische Pause» im Süden Gazas

Israels Armee will entlang einer Route im Süden Gazas täglich mehrere Stunden lang die Waffen schweigen lassen. So sollen mehr Hilfslieferungen ermöglicht werden. In Rafah wird aber weiter gekämpft.

© Tsafrir Abayov/AP/dpa