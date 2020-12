Israelis müssen wieder wählen

Die große Koalition in Israel war von Anbeginn an instabil. Nach ihrem Kollaps wird im März eine neue Knesset gewählt. In Netanjahus Korruptionsprozess beginnt noch vorher die Zeugenvernehmung. Kann der politische Meisterstratege den Kopf aus der Schlinge ziehen?

