© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Die USA haben den Iran angriffen - sagt Präsident Donald Trump. (Archivbild)
Trump: USA haben Angriff gegen Iran begonnen
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump umfangreiche Angriffe gegen den Iran begonnen. Das sagte der Republikaner in einem auf seiner Plattform Truth Social verbreiteten Video. Zuvor hatte bereits Israel den Beginn von Angriffen verkündet.
Veröffentlicht: Samstag, 28.02.2026 07:41
Anzeige
Anzeige
© dpa-infocom, dpa:260228-930-748276/4
Anzeige