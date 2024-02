Isaak fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest

Berlin (dpa) - Der Musiker Isaak vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest am 11. Mai im schwedischen Malmö. Das entschied ein Publikums- und Juryvoting in der Nacht zum Samstag während der Sendung «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» in Berlin im Ersten. Seinen Pop-Song «Always On The Run» singt er mit einer lauten Reibeisenstimme.

Der 28-Jährige ist nach Angaben des NDR zweifacher Vater. Seinen ersten Auftritt hatte er den Angaben nach 2011 im Rahmen der Sendung X-Factor. Während der Corona-Pandemie gewann er die digitale Talentshow «Show your Talent».

Der Eurovision Song Contest findet am 11. Mai im Malmö statt. In der jüngsten Vergangenheit war Deutschland immer auf den letzten Plätzen gelandet. So auch 2023 - die Band Lord of the Lost Deutschland sammelte beim ESC in Liverpool im Voting nur 18 Punkte. Die meisten Punkte - 583 - ergatterte die Schwedin Loreen mit ihrem Europop-Hit «Tattoo».